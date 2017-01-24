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Погорельцам дома в Индустриальном районе Хабаровска предоставили жильё

Погорельцам дома в Индустриальном районе Хабаровска предоставили жильё
Прокуратура контролирует, чтобы горожанам выплатили компенсацию
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице жителям деревянного дома, который сгорел во время пожара, предоставили крышу над головой. Этот вопрос контролирует прокуратура Индустриального района города. Также представители надзорного органа проследят, чтобы людям выплатили компенсации.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», пожар произошёл в двухэтажном доме по улице Глинной 23 января. Когда огнеборцы прибыли на место, в здании горело несколько квартир. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС вытащили из здания пятерых человек. Ещё десять жильцов смогли самостоятельно покинуть помещения. Локализовать возгорание удалось только через два часа.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с электроприбором. Одного из пострадавших доставили в краевую клиническую больницу с ожогами второй и третьей степеней тяжести. Из здания эвакуировали 48 человек. Прокурор встретился с представителями инициативной группы погорельцев и выяснил, что всем пострадавшим определили места проживания в квартирах манёвренного фонда. У них приняли заявления о выплате материальной помощи.

 
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