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В Хабаровске депутаты уличили администрацию города в обмане

В Хабаровске депутаты уличили администрацию города в обмане
По данным их собственного мониторинга, автобусы продолжают ходить переполненными
11 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевой столице не утихают споры об отмене нескольких автобусных направлений. Сотрудники управления транспорта администрации Хабаровска проводят мониторинги заполняемости автобусов и рапортуют, что жители разных районов без проблем добираются до центра, однако представители ЛДПР сами проверили пассажирский транспорт и уличили чиновников в обмане.

«Мы сами выезжали и проводили мониторинги: посмотрели, как ходят автобусы с Берёзовки — получилась совершенно другая картина, нежели у городского управления транспорта — утром автобусы переполнены. Понятно, что существуют проблемы, но нужно решать их не таким волевым способом как отмена маршрутов», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель фракции ЛДПР в краевой Законодательной Думе края Вячеслав Фургал.

Агентство писало, что мониторинги начались после того, как утром 9 января людям пришлось буквально штурмовать автобусы. Первая в этом году проверка пассажирского транспорта превратилась в шоу. Сотрудники управления транспорта оценивали пассажиропоток на остановке в посёлке Берёзовка. За день до рейда местная администрация на своём сайте, а также паблики в социальных сетях начали призывать жителей не оставаться равнодушными и прийти на остановку к 7 часам. Пассажиры изливали душу на камеру, а позже отметили, что перед проверкой у остановки собралось как никогда много автобусов всех нужных маршрутов.

Позже начальник управления транспорта администрации краевого центра Сергей Суковатый назвал коллапс в Берёзовке пиар-ходом местного депутата Максима Иванова, который за счёт конфликта с муниципалитетом хочет обеспечить себе победу на предстоящих выборах. Сам Суковатый проверил ситуацию на остановке «Авиагородок». В час пик там не было очередей и давок в автобусах. Позже специалисты управления добрались и до остановок в самом центре города, где также проблем не нашли.

«Ноу-хау, которое ввёл господин Суковатый, вызвало большой резонанс среди жителей города. Когда к нам стали поступать массовые обращения по поводу этих изменений, мы начали вникать в проблему, задавать массу вопросов к городским властям, но ответов на них так и не получили. Складывается впечатление, что представители городской власти, серьёзно не изучив проблему автобусного сообщения, стали проводить изменения», — отметил Вячеслав Фургал.

По его словам, ещё до принятия решения об отмене ряда маршрутов депутаты на уровне краевой Законодательной Думы попросили Сергея Суковатого пересмотреть этот вопрос, провести дополнительные мониторинги и подождать с отменой автобусов, однако тот на встречу не пошёл.

Настораживает народных избранников и ситуация с 86-м маршрутом. Его отменили, как дублирующий и невостребованный, однако вскоре объявили конкурс на новое направление, которое практически в точности повторяет отменённое. Представители фракции планируют 26 января провести встречу с жителями микрорайона Амуркабель, которые остались без этой маршрутки. Люди давно жалуются на действия городских властей, поэтому представители фракции решили ещё раз выслушать все доводы хабаровчан. Обращались к депутатам и перевозчики — больше десяти лет они работали на маршрутах и в один день остались без работы. Предприниматели также станут участниками встречи.

«Мы хотим ещё раз выслушать мнения людей, а потом привлечь прессу, чтобы исполнительная власть услышала жителей. Господина Суковатого не позовём — он всё равно не придёт, он может общаться только по горячей линии через «Тихоокеанскую звезду». Приглашали его уже на многие мероприятия», — заявил Вячеслав Фургал.

Ранее агентство сообщало, что сразу несколько маршрутов перестали существовать в краевой столице с 30 декабря. По постановлению городской администрации упразднили автобусы № 60, 72, 79, 86 и 87.

 
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