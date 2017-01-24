Журналисты Хабаровского края поедут в китайскую провинцию Цзилинь

Журналисты Хабаровского края примут участие в пресс-туре в одну из провинций Китая. В Цзилинь они также обменяются опытом на ежегодном форуме СМИ, который планируется провести в рамках ЭКСПО стран Северо-Востока КНР.

«Во время предыдущей поездки представители средств массовой информации Хабаровского края ознакомились с большим научно-техническим и промышленным потенциалом, почувствовали заинтересованность в ответных визитах. Такие мероприятия очень важны для развития сотрудничества между Россией и Китаем. Чем больше наши народы узнают друг о друге, тем крепче будут наши отношения», — рассказала начальник главного управления информационной политики губернатора и правительства региона Светлана Литвинова.

На рабочей встрече в ведомстве с делегацией из провинции стороны обсудили не только гуманитарное, но и экономическое взаимодействие. По информации пресс-службы краевого правительства, Цзилинь стала одним из основных партнёров Хабаровского края среди северо-восточных регионов КНР. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году одним из самых успешных стал проект «Аркаим — Цзиньда» в области лесопереработки. Заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного Правительства провинции Хуан Лихуа отметила, что местные предприниматели проявляют интерес к совместным с Хабаровским краем проектам. Они готовы обсудить варианты их реализации.

«Хорошая возможность для этого представится в рамках ЭКСПО стран Северо-Востока Китая, которое мы планируем провести в сентябре в столице провинции — городе Чанчунь. Мы приглашаем делегацию Хабаровского края принять активное участие и провести переговоры с нашими предпринимателями», — сообщила Хуан Лихуа.