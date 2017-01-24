В Хабаровске задержали подозреваемого в убийстве четырёх женщин

В дальневосточной столице задержали Павла Иванова — местного жителя, которого подозревают в убийстве четырёх женщин. Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» источник в правоохранительных органах, мужчину удалось поймать в микрорайоне Пятая Площадка, неподалёку от места пожара. Эту информацию подтвердили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю. По их данным, мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью.





Ранее агентство писало, что в доме по улице Карельской в Хабаровске сегодня ночью произошёл пожар. Огнеборцы нашли тела четырёх человек: женщины 1983 года рождения, двух её дочерей 2014 и 2015 года рождения, а также 83-летней женщины. Выяснилось, что это бабушка главного подозреваемого — главы семейства Павла Иванова. Причина смерти матери и девочек пока не установлена, поскольку их тела частично подвержены воздействию огня. Таких признаков, как ранения колюще-режущими предметами, не выявлено, в отличие от пожилой женщины. На место происшествия прибыла усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты.

В краевом центре прошёл брифинг, на котором представители краевого Следкома рассказали всё, что им известно об убийстве четверых женщин в Индустриальном районе города и о Павле Иванове. По словам соседей, у него были конфликты с ними из-за того, что их участки подтапливались. По предварительным данным, у мужчины были проблемы с алкоголем. Подозреваемого характеризуют по-разному, но часто говорят о том, что он очень сильно любил свою семью.