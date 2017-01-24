Пловцу Евгению Рылову предложили выступать за Хабаровский край

Призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Евгений Рылов может в скором времени начать выступать за Хабаровский край. Такое предложение ему сделала региональная федерация плавания, о чём на пресс-конференции рассказал её президент Сергей Донских. Регион рассчитывает, что соответствующий контракт будет подписан на срок до Олимпиады в Токио, а после продлён ещё на четыре года.





«У нас есть предварительная договорённость о том, что Евгений Рылов с 1 сентября следующего года будет выступать за Хабаровский край и будет здесь готовиться к Олимпийским Играм в Токио. Мы считаем, что это лучший спортсмен России, и мы планируем, что он окажется в числе олимпийских призёров», — сообщил он.





Евгений Рылов на Олимпийских Играх взял бронзу в плавании на спине на дистанции 200 метров. Кроме того он является бронзовым призёром чемпионата мира и трёхкратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В Хабаровске по приглашению краевой федерации плавания сегодня, 24 января, он открыл четвёртый всероссийский турнир «Амурские тигрята».





«Я первый раз приехал в Хабаровск и впервые по приглашению открываю такие соревнования. Здесь очень хороший басейн и высокий уровень организации турнира. Я хочу позаниматься с детьми и, в первую очередь, научить их любить плавать, дать какие-то советы. Когда я был в их возрасте, я входил лишь в топ-200 спортсменов, я тогда ещё не представлял, что меня закрутит спорт: было просто желание плавать. Большее осознание пришло лет в 12», — поделился Евгений Рылов.





Его наставник, заслуженный тренер России Андрей Шишин отметил, что в проведении тренировок перед Олимпийскими Играми в Токио на хабаровской земле есть свои плюсы. Кроме знакомства с условиями он приехал посмотреть на новых талантливых детей. Для юных спортсменов тренер в паре с Евгением Рыловым намерен провести несколько мастер-классов.





Сергей Донских добавил, что для подготовки пловцов к предстоящим Играм в Токио на Дальнем Востоке созданы хорошие условия: строится центр на Сахалине, построен спорткомплекс в Якутии. Хабаровск до олимпийского уровня пока не дотягивает, но ещё есть время, чтобы и в дальневосточной столице появилась необходимая материальная база. В любом случае окончательное решение, где будут готовиться олимпийцы, будет принимать штаб российской сборной.