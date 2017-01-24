Михаил Черников: хабаровчане безразличны к проблеме педофилии

Проблема педофилии в Хабаровском крае до сих пор остаётся острой — во многом, из-за безразличного отношения граждан к происходящим вокруг них ситуациям. Такую точку зрения озвучил сегодня, 24 января, начальник регионального управления МВД России Михаил Черников. На пресс-конференции, посвящённой итогам работы ведомства в ушедшем 2016 году, генерал-майор полиции заявил, что профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, и в особенности малолетних детей, даёт низкие результаты из-за равнодушия людей.





«У нас есть уполномоченный по правам детей, есть общественные советы, Следственный Комитет содействует им в том, что касается профилактических мероприятий. Мы стараемся прилагать максимальные усилия в том, чтобы предотвратить такие преступления. Но, что касается профилактики, суть остаётся такова: граждане сегодня безразличны к существующей проблеме. Те же самые соседи: ну можно ведь, если что-то подозрительное или ненормальное они заметили, довести информацию, чтобы она поступила к уполномоченным сотрудникам органов, которые должны проверять эти факты, смотреть. В том числе, такую информацию нужно доводить и до сотрудников МВД. А если нет обращений, нет информации, конечно, это к нам не доходит — даже участковые полицейские не получают такие сведения. И в результате мы действуем уже постфактум, проводим такие проверки по результатам уже совершённых преступлений», — озвучил начальник УМВД России по Хабаровскому краю.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что годом ранее, на брифинге при подведении итогов работы за 2015 год, Михаил Черников сообщил, что в регионе зафиксировали значительный рост преступлений, совершённых педофилами. Только в дальневосточной столице правоохранителям стало известно о 40 эпизодах, ещё 26 выявили в Комсомольске-на-Амуре. Спустя год, как сообщил генерал-майор, эти данные по-прежнему удручают.





«Статистика пока отрицательная. Но хочу сказать, что у нас в стороне не остаётся ни одно преступление. Несмотря на то, что деяния против половой неприкосновенности несовершеннолетних происходят очень часто во всех уголках страны, каждое такое преступление становится резонансным. Что бы ни происходило, на поле средств массовой информации это всегда идёт красной строкой. А если говорить в целом, только сегодня СУСК и наши коллеги из смежных ведомств, выступая на расширенном заседании по итогам оперативно-служебной деятельности, подчеркнули, что, к сожалению, многоэпизодность в этом направлении остаётся. Эти преступления скрыты, то есть обращений и какой-либо информации превентивно мы не получаем. Исходя из этого, конечно же, в дальнейшем при расследовании преступления нам нужно разбираться по каждому эпизоду в отдельности. И в 2016 году такие случаи имели место быть. В частности, у нас есть случай, где зафиксировано 27 эпизодов. Мы совместно со Следственным Комитетом будем принимать максимальные усилия в том, что касается профилактической работы в этом направлении», — прокомментировал он.