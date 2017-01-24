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Подозреваемый в убийстве хабаровчанок ссорился с соседями — СУСК

Подозреваемый в убийстве хабаровчанок ссорился с соседями — СУСК
Следователи рассказали всё, что им известно о Павле Иванове
26 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске только что завершился брифинг, на котором представители краевого Следкома рассказали всё, что им известно об убийстве четверых женщин в Индустриальном районе города. Как писало РИА «Восток- Медиа — Хабаровск», главным подозреваемым правоохранители считают главу семейства Павла Иванова.

«Павлу Николаевичу 36 лет, занимался индивидуальным предпринимательством. У него возникали конфликты с соседями: их участки подтапливались, из-за этого у них были ссоры. Сейчас мы расследуем убийство, совершённое при отягчающих обстоятельствах», — сообщил журналистам заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю Александр Бачурин.

Практическую помощь следователям оказали сотрудники МЧС, в частности, противопожарные службы. Ведомство тесно контактирует с сотрудниками полиции. Все силы сейчас направлены на то, чтобы определить место нахождения Павла Иванова.

«Предварительно известно, что у него были проблемы с алкоголем, он даже кодировался в какой-то период жизни. Его видели вчера в одном из магазинов в возбуждённом состоянии. Кроме того, есть и другие версии произошедшего, но в интересах следствия мы пока не будем разглашать эту информацию», — объяснил Бачурин.

В социальные сети и различные мессенджеры уже просочилась информация о том, что подозреваемый оставил на месте преступления записку, в которой сообщил, что будет «убивать и дальше». Эти данные Александр Бачурин не подтвердил.

«Никаких записок мы не обнаружили. Были некие записи в хозяйственных постройках, они сделаны фломастером на внутренней части металлического контейнера. Вполне возможно, эти записи он делал при строительстве», — сообщил заместитель руководителя краевого Следкома.

По его словам, мнения соседей о подозреваемом пока довольно противоречивые. Его характеризуют по-разному, но часто говорят о том, что Павел Иванов очень сильно любил свою семью. Причина смерти женщины и двоих детей пока не установлена. Их тела частично подвержены воздействию огня, и на месте происшествия не удалось диагностировать, из-за чего случился летальный исход. Таких признаков, как ранения колюще-режущими предметами, у них не обнаружили. Также Александру Бачурину рассказали, что в последнее время семья остро испытывала материальные проблемы. Вероятно, это могло послужить причиной срыва.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что в доме по улице Карельской сегодня ночью произошёл пожар. Огнеборцы нашли тела четверых человек: женщины 1983 года рождения, двух её дочерей 2014 и 2015 года рождения, а также 83-летней женщины — как выяснилось, бабушки подозреваемого. Причина смерти матери и девочек пока не установлена, поскольку их тела частично подвержены воздействию огня. Таких признаков, как ранения колюще-режущими предметами, не выявлено, в отличие от бабушки Павла Иванова. На место происшествия прибыла усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты. 

 
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