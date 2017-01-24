Ветераны войны и труда устроят пробег в Хабаровске

В краевой столице пройдёт легкоатлетический пробег, посвящённый 73-й годовщине снятия блокады с Ленинграда. На старт выйдут 25 человек в возрасте от 25 до 92 лет, в том числе ветераны труда и спорта.

«Дистанция будет разная — всё будет зависеть от возраста и самочувствия участников. Кто-то пробежит полумарафон — 21 километр, кто-то 15 километров, а кто-то просто пройдёт с палочкой круг — три километра, как это сделала пожилая участница в прошлом году», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный специалист отдела по социальным вопросам Железнодорожного района города Оксана Гумовская.

Пробег состоится 29 декабря и стартует в 10:00 от здания центра работы с населением «Исток» на Мирной, 16. После этого участники побегут 700 метров в сторону трассы до путепровода, затем до улицы Выборгской и вновь в сторону Мирной. Один круг равен трём километрам.

Свою дистанцию преодолеет и ветеран Великой Отечественной войны Георгий Рудыко. Он не первый год выходит на старт и продолжает активно заниматься спортом. Ветеран участвовал в боевых действиях с ноября 1944-го по май 1945-го года на фронтах в составе парашютно-десантного полка, командовал пулемётным взводом, награждён орденами Отечественной войны I и II степени и Красной звезды.

Все участники пробега получат грамоты и медали, а ветеран Великой Отечественной Войны — памятный приз.