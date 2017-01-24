Возле хабаровской "Платинум Арены" планируют поселить "тигра"

Художник из дальневосточной столицы разработал эскизы двух металлических фигур, которые планируется установить возле «Платинум Арены». Заказчиками выступили частные лица. Сейчас авторы проекта согласовывают установку скульптур с городской администрацией и хоккейным клубом «Амур».

По задумке авторов, возле домашней площадки хабаровского хоккейного клуба должны появиться его символы — тигр и хоккеист на точке вбрасывания. Со стальным игроком можно будет фотографироваться, вторую скрещенную клюшку оставили специально для поклонников этого вида спорта — любой желающий может взяться за неё, изображая соперника. Тигра в металле создадут в одной тематике с логотипом команды.

«У «Амура» вся символика агрессивная — тигр защищает свою территорию. Поэтому я и решил сделать скульптуру в одном направлении с клубной тематикой. Пока всё находится на стадии согласования, сейчас ищем инвестора, готового воплотить наши задумки», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» член Творческого союза художников России Евгений Петешев.

Скульптуры создадут в стилистике фигур «Знаки Зодиака», которые установлены на Амурском бульваре. Пока художник не знает, будет ли создавать тигра и хоккеиста в одиночку или возьмёт напарника. Точно не определено и место установки арт-объектов, пока их планируют поставить у ресторана «Овертайм» или на площадке перед фонтанами — рядом с подземным пешеходным переходом.