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Возле хабаровской "Платинум Арены" планируют поселить "тигра"

Возле хабаровской "Платинум Арены" планируют поселить "тигра"
Скульптуру талисмана хоккейного клуба "Амур" сделают из металла
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: Евгений Петешев

Художник из дальневосточной столицы разработал эскизы двух металлических фигур, которые планируется установить возле «Платинум Арены». Заказчиками выступили частные лица. Сейчас авторы проекта согласовывают установку скульптур с городской администрацией и хоккейным клубом «Амур».

По задумке авторов, возле домашней площадки хабаровского хоккейного клуба должны появиться его символы — тигр и хоккеист на точке вбрасывания. Со стальным игроком можно будет фотографироваться, вторую скрещенную клюшку оставили специально для поклонников этого вида спорта — любой желающий может взяться за неё, изображая соперника. Тигра в металле создадут в одной тематике с логотипом команды.  

«У «Амура» вся символика агрессивная — тигр защищает свою территорию. Поэтому я и решил сделать скульптуру в одном направлении с клубной тематикой. Пока всё находится на стадии согласования, сейчас ищем инвестора, готового воплотить наши задумки», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» член Творческого союза художников России Евгений Петешев.

Скульптуры создадут в стилистике фигур «Знаки Зодиака», которые установлены на Амурском бульваре. Пока художник не знает, будет ли создавать тигра и хоккеиста в одиночку или возьмёт напарника. Точно не определено и место установки арт-объектов, пока их планируют поставить у ресторана «Овертайм» или на площадке перед фонтанами — рядом с подземным пешеходным переходом.

 
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