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В Хабаровском крае за продвижение "гектара" взялись мобильные бригады

В Хабаровском крае за продвижение "гектара" взялись мобильные бригады
Они посетят крупные населённые пункты региона по два раза
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае начали работу мобильные бригады по продвижению «дальневосточного гектара». Часть специалистов уже выехала в Вяземский муниципальный район. Всего в регионе сформировали четыре группы, в состав которых вошли представители различных региональных министерств и ведомств.

«С января по август 2017 года специалисты дважды посетят крупные населённые пункты всех районов края, где проведут информационные встречи с гражданами, заинтересованными в получении бесплатного земельного участка. Эксперты расскажут, как оформить свой гектар, для каких видов деятельности можно его использовать, ответят на вопросы населения», — рассказал начальник отдела министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Андрей Примак.

По его словам, первую группу возглавляет министр края — уполномоченный по вопросам «дальневосточного гектара» Наталья Якутина. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», о назначении экс-министра культуры Хабаровского края на новую должность стало известно в конце прошлого года. В должности главы культурного ведомства Наталья Якутина проработала менее двух лет, до этого она управляла администрацией Вяземского района. В январской пресс-конференции по изменениям в федеральном законе о бесплатных участках земли министр отказалась участвовать. Она не сочла себя готовой к общению с представителями СМИ.

По информации пресс-службы правительства края, от желающих получить бесплатный гектар на территории Хабаровского края поступило 3 923 заявки, из них больше 800 — в 2017 году. За вычетом отозванных и отклонённых, в работе находится 2 604 заявления, которые соответствуют всем требованиям.

Ранее агентство сообщало, что с 2017 года перечень возможностей для оформления бесплатного участка расширился. Соответствующие изменения внесли в федеральный закон. Теперь «гектар» получат жители региона, которые имеют в собственности жилой дом, но долгое время не могут оформить свои права на прилегающую землю.

 
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