"СКА-Нефтяник" привёз в Хабаровск Суперкубок

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» вернулась в Хабаровск с очередным трофеем — «армейцы» прилетели из Сыктывкара с Суперкубком. В аэропорту победителей по традиции ждал десант болельщиков.





«Нам тяжело далась дорога до Сыктывкара, к тому же из-за погоды испортилось качество льда на стадионе — это важный фактор, который мог бы нам помочь провести игру легче. Но помог характер ребят, реализация «стандартов» — мы смогли забить в нужный момент. Бились до конца, я подставлялся под все мячи, чтобы мы больше не пропустили. Болельщики получили удовольствие, обе команды пахали, но мы были сильнее в итоге», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» вратарь команды Виктор Каменев.





В Хабаровск «СКА-Нефтяник» вернулся в усечённом составе — семь игроков со сборной России отправились на чемпионат мира в Сандвикен. К уехавшим также примкнули легионеры: Эрик Сэфстрём защитит цвета национальной сборной Швеции на предстоящем первенстве, а Кристоффер Фагерстрём отправился домой в небольшой отпуск до конца недели.





«Мы тоже будем отдыхать эту неделю, не всю — до четверга, а потом начнём понемногу заниматься. Шаг за шагом, от недели к неделе будем двигаться к итоговым матчам», — отметил Михаил Юрьев.





По словам наставника «армейцев», участие Александра Кима, не до конца залечившего травму, и Эрика Сэфстрёма, получившего пищевое отправление, было под вопросом. Однако они смогли выйти на лёд и достойно сыграть.





«Они молодцы, без этих игроков нам было бы очень непросто. Все были хорошо настроены, приехали заряженные, за двое суток до матча мыслями они уже были там», — отметил Михаил Юрьев.





РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «СКА-Нефтяник» завоевал Суперкубок России во второй раз. В Сыктывкаре в матче с действующим чемпионом страны — красноярским «Енисеем» — «армейцы» победили со счётом 5:3.





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