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На памятник Хатико из Комсомольска потребуется 400 тысяч рублей

На памятник Хатико из Комсомольска потребуется 400 тысяч рублей
Деньги на монумент соберут с помощью пожертвований и СМС
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: Игорь Руттер

В Комсомольске-на-Амуре установят памятник местному Хатико — собаке Найде, 12 лет прождавшей своего погибшего хозяина у остановки. На изготовление и установку монумента нужно около 400 тысяч рублей.

«Эскиз был готов практически сразу, его сделал художник Игорь Руттер. Пока точно не известно, из какого материала сделают памятник, но, судя по заявленной цене, это будет хороший и прочный сплав. Мы сделаем его не как отдельный арт-объект внутри парка, а как памятник верному животному, поэтому он будет стоять рядом с автобусной остановкой. Мы уже получили добро на это у мэра города», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель союза рабочей и служащей молодёжи Комсомольска-на-Амуре Владимир Комаров.

Сумму, необходимую для возведения памятника, назвал автор проекта. Собрать деньги на монумент активисты планируют с помощью пожертвований и СМС-сообщений. Сейчас представители союза рабочей и служащей молодёжи готовят площадку для сбора, пытаются открыть специальный счёт. Конкретные сроки перевода денег пока не определены, однако установить монумент планируют ко Дню города — до 12 июня, поскольку памятник является частью проекта «Сквер будущего», и его должны открыть в эти же сроки.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на участке дороги, где обитала Найда, 12 лет назад сбили её хозяина. С тех пор собака каждый день ждала его на одном месте. Её несколько раз пытались приютить, забирали домой, но она всё равно возвращалась на место трагедии. Друг погибшего хозяина даже построил для верного пса будку, в которой можно было переждать холода.

За долгие годы Найда успела стать местной легендой. За животным ухаживали, ей приносили еду, при необходимости — медикаменты. В августе 2016 года местные жители заметили, что собака пропала. Они организовали поисковую экспедицию и нашли Найду в питомнике. Планировалось, что животное заберут в приют зоозащитники, но люди настояли на том, что собака должна вернуться на привычное место, в свой дом. Вскоре на комсомольскую Хатико наехала машина. Найду отвезли в приют, сильных травм она не получила, однако из-за перенесённого стресса отказалась принимать еду и скончалась.

 
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