В Хабаровском крае ищут подозреваемого в убийстве четверых человек

В Хабаровском крае правоохранители разыскивают жителя дальневосточной столицы, который убил четверых человек. Инспекторам дорожно-патрульной службы города выслали ориентировку на злоумышленника.

Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» источник в правоохранительных органах, Иванов Павел Николаевич родился 7 мая 1980 года. Мужчина может передвигаться на автомобиле КамАЗ 35511 или на Toyota Toyoace. Злоумышленника разыскивают за убийство, которое произошло сегодня, 24 января, в жилом доме по улице Карельской в Индустриальном районе краевого центра. Одним из погибших стал грудной ребёнок.

Ранее агентство сообщало, что в вышеупомянутом доме произошёл пожар. В ходе осмотра строения огнеборцы нашли тела трёх человек: женщины 1983 года рождения и двух её дочерей — 2014 и 2015 года рождения. В пристройке на участке обнаружили тело 83-летней женщины. При осмотре у двоих погибших выявили следы насильственной смерти. На место происшествия приехала усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и полицейские. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».