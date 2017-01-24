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В Хабаровском крае незаконно уволили многодетного учителя

В Хабаровском крае незаконно уволили многодетного учителя
Восстанавливать свои права женщине пришлось через прокуратуру и суд
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Комсомольском районе Хабаровского края прокуратура помогла многодетному учителю восстановить свои трудовые права. Женщина обратилась за помощью после того, как её незаконно уволили. После вмешательства правоохранителей директору школы пришлось вновь принять женщину на работу.

Учитель математики работала в средней общеобразовательной школе Ягодненского сельского поселения. Прокуратура установила, что 15 ноября прошлого года заявительница, которая в одиночку воспитывает четверых малолетних детей, осталась без постоянного заработка. В момент увольнения женщина была в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. Многодетная мать обратилась также в районный суд, чтобы восстановиться на работе.

Прокурор в суде поддержал исковые требования незаконно уволенного сотрудника. Работодателю пришлось отменить свой приказ. Директор общеобразовательной школы и педагог заключили мировое соглашение. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, учреждение и его руководителя привлекли к административной ответственности — штрафу в размере 31 тысячи рублей.

Надзорный орган регулярно помогает жителям региона восстановить трудовые права. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том,что руководителя фирмы «Амур-Трейд» и само юридическое лицо оштрафовали за то, что бывшего работника не ознакомили с приказом об увольнении, ему не произвели окончательный расчёт и не выплатили компенсацию.

 
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