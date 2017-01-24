Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае пройдёт в январе

Сейчас эпидпорог превышен в дальневосточной столице и трёх муниципальных районах

В Хабаровском крае начало уменьшаться количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По прогнозу федеральной службы Роспотребнадзора, пик заболеваемости в регионе пройдёт до конца января.

«Как и прогнозировалось, во второй половине января начался подъём заболеваемости. Он продолжится до конца месяца, однако мы не расцениваем эту ситуацию как критическую, поскольку своевременно принимаем меры для снижения эпидпорога — вводим карантинные мероприятия в медицинских организациях, масочный режим, утренние фильтры», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Владислав Ходжер.

Пока жителям края советуют чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Отдельно ведомство порекомендовало носить медицинские маски работникам торговли, а также водителям и кондукторам общественного транспорта.

«Заболеваемость постепенно снижается. На прошлой неделе за помощью в медицинские организации края по поводу ОРВИ и гриппа обратились на 6,7 процента меньше людей. Сейчас эпидпорог превышен на территории Хабаровска, а также Хабаровского, Верхнебуреинского и Ульчского муниципальных районов», — уточнила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Каравянская.

Ранее агентство писало, что вирус гриппа начал циркулировать на территории Хабаровского края немного раньше обычного. В праздничные дни медики лабораторно подтвердили 52 случая заражения вирусом гриппа А(H3N2).