В Хабаровске организатор азартных игр отправится под суд

Житель дальневосточной столицы предстанет перед судом за организацию азартных игр. Злоумышленник установил 18 терминалов в магазинах по всему Хабаровску. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, житель Хабаровска, у которого не было постоянного источника дохода, решил заработать на игровых автоматах. Он приобрёл несколько исправных и сломанных терминалов, которые отремонтировал и специально оборудовал. Злоумышленник установил в устройства жёсткие диски, программу и модем, с помощью которых пользователь выходил в Интернет на отдельный сайт. Клиент выбирал на нём игру, делал ставку, вносил деньги в купюроприёмник и вводил свой номер телефона. Если удача улыбалась игроку, терминал выдавал ему выигрыш.

Незаконную игорную деятельность пресекли сотрудники краевого управления МВД России. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях в краевом центре. Так, местный «предприниматель» купил через Интернет и разместил в торговых центрах дальневосточной столицы шесть автоматов, на каждом из которых незаконно зарабатывал до 80 тысяч рублей в месяц. Также полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Злоумышленники снабдили город специальными терминалами и зарабатывали на них больше миллиона рублей в день.