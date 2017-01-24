В Хабаровске труп пожилой собачницы пролежал в квартире больше 10 дней

В дальневосточной столице скончалась местная жительница, у которой дома жили 26 собак. Информация об этом появилась у местных зоозащитников, которых соседи умершей попросили пристроить собак, оставшихся без хозяйки. Пожилая хабаровчанка не выгуливала животных, и они испражнялись в её квартире.

«Мы узнали о ней в сентябре. К нам обратилась соседка снизу, у которой из-за нечистот подтекал потолок. Она ходила в разные инстанции — к участковому, в управляющую компанию и так далее, чтобы женщину заставили соблюдать интересы всех жителей дома. Но везде ей давали отказ, потому что эта женщина является собственницей квартиры, и без её согласия никто попасть внутрь не может, — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель председателя организации «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко. — Мы приезжали туда с юристом, чтобы понять, как можно помочь соседям, но попасть в квартиру и поговорить с хозяйкой собак так и не удалось. Она не открывала нам».

О том, что пожилая жительница дома по переулку Облачному скончалась, зоозащитникам стало известно днём ранее. Сегодня, 24 января, они продолжают работать над тем, чтобы помочь некоторым животным оправиться после истощения, а остальных приводят в порядок для передачи в добрые руки.

«Участковый позвонил нам вчера. По его словам, труп лежал в квартире больше десяти дней. Запах в квартире уже второй день стоит тошнотворный, несмотря на то, что мы открыли все окна, чтобы проветрить. Мы насчитали там семь трупов и 19 живых собак, которым сейчас нужен дом. Явно прослеживаются три породы — пудель, болонка и чихуахуа. Многие собаки миниатюрные, то есть пристроить их в частный дом, например, в будку, для охраны, не получится. Собаки все симпатичные, контактные, идут на руки. Их сейчас нужно срочно пристроить новым хозяевам», — объяснила Наталья Коваленко.

Информацию об этом случае подтвердили в городском управлении МВД России. О причинах смерти хозяйки 26 собак в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю пока не сообщают.