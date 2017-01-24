В сгоревшем доме в Хабаровске нашли четыре трупа

В дальневосточной столице в сгоревшем доме нашли трупы с признаками насильственной смерти. Представители Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Пожар произошёл в частном деревянном доме на улице Карельской в Индустриальном районе. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную часть сегодня, 24 января, в 04:59. Ликвидировать возгорание удалось лишь в 08:32. Одноэтажную постройку тушили 17 человек, с привлечением семи единиц техники. Дом выгорел на площади 80 квадратных метров.

В ходе осмотра строения огнеборцы нашли тела трёх человек: женщины 1983 года рождения и двух её дочерей — 2014 и 2015 года рождения. В пристройке на участке обнаружили тело 83-летней женщины. При осмотре у двоих погибших выявили следы насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, на место происшествия приехала усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и полицейские. Сейчас они продолжают работать на месте происшествия.