"Водоканал" убрал "каток" с улицы Шелеста в Хабаровске

Улица Шелеста в краевой столице стала доступной для хабаровских автолюбителей. Сотрудники городского «Водоканала» устранили последствия коммунальной аварии, которая произошла в понедельник, 23 января. Вода разлилась на проезжую часть из-за порыва пожарного гидранта в колодце.

«Аварию оперативно ликвидировали, однако всю ночь сотрудники очищали дорогу от льда и снега, чтобы транспорт мог нормально следовать по этой улице. Сейчас всё устранено», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» пресс-секретарь МУП «Водоканал» Наталья Вольгушева.

Видео опубликовано ДТП ХАБАРОВСКА / Все Самое 😎😱😊 (@dtp_khv) Янв 22 2017 в 8:00 PST

Разлив воды не вызвал больших пробок в районе Шелеста. Небольшой затор, по данным отдела ГИБДД городского управления МВД России, наблюдался в течение часа — быстро среагировали коммунальные службы. Однако без происшествий из-за разлива воды на проезжую часть не обошлось.

«Произошло небольшое ДТП — столкнулись два пассажирских автобуса Daewoo. Простояли они около получаса и отправились дальше работать. О порыве быстро сообщили, дорожники обнаружили его и вызвали коммунальщиков, которые всё оперативно устранили», — рассказал старший инспектор отдела ГИБДД городского управления МВД России Александр Баранов.