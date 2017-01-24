В Хабаровском крае на базе "Снеговик" откроют трассу для детей

В Хабаровском районе на горнолыжной базе «Снеговик» появится детская трасса. С её помощью планируют разгрузить основной склон, чтобы жителям дальневосточной столицы и ближайших населённых пунктов было комфортнее кататься. Открытие учебной трассы, на которой смогут заниматься новички и дети с инструкторами, позволит также снизить травмоопасность, которая возникла из-за большого количества посетителей. Когда новый склон появится, руководство базы пока не сообщает.

«Учебная трасса была в планах давно, мы её уже обсуждали, но пока неизвестно, когда мы её откроем — не в моей компетенции такие вопросы решать», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора базы Евгений Зимин.

Горнолыжная база «Снеговик» приняла на себя основную нагрузку горожан во время новогодних каникул. На ней любители зимних активностей могут кататься без особых проблем, чего нельзя сказать о других склонах. Как писало агентство, на базе «Спартак» в Хабаровском районе снега почти нет. Осадков, которые выпали нынешней зимой, оказалось недостаточно, чтобы местные жители могли кататься без ям и камней под ногами. Также склон вновь появился на набережной Амура — в сноупарке есть две трассы для детей, а также большой трек для взрослых. Для того, чтобы осыпать их снегом, руководство использует специальные пушки.