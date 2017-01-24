В Хабаровске при пожаре в деревянном доме погиб человек

В краевой столице при пожаре в деревянном двухэтажном доме по улице Глинная, 3 погиб человек. Сейчас устанавливается его личность, а также выясняются причины возникновения огня, устанавливается материальный ущерб.

Трагедия произошла в понедельник, 23 января. Сообщение о том, что в Хабаровске вспыхнул дом, поступило пожарным в 20:10. Когда огнеборцы прибыли на место, в здании горели несколько квартир. В ходе тушения огня сотрудники МЧС с помощью специальных устройств вытащили из здания пять человек. Ещё десять жильцов смогли самостоятельно покинуть помещения. Локализовать возгорание удалось только через два часа.

«Для обогрева жителей пострадавшего дома на месте происшествия дежурил автобус. Большинство погорельцев разместились у друзей и родственников. В тушении пожара принимали участие 41 человек и 14 единиц техники, в том числе 31 человек и девять единиц техники от МЧС России», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс- службы Главного управления МЧС по краю Анастасия Котова.

Чтобы избежать подобных происшествий, спасатели рекомендуют не оставлять без присмотра включённые в электросеть бытовые приборы, следить за исправностью проводки, не пользоваться повреждёнными электроприборами и розетками, не пользоваться в помещении источниками открытого огня и не разжигать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.