В Хабаровске при пожаре в деревянном доме погиб человек

Сегодня вторник, 24 января 2017 года, 10:36
В Уссурийске автомобиль угодил под поезд из-за неисправного светофора
В Уссурийске автомобиль угодил под поезд из-за неисправного светофора
После оттепели на Приморье обрушится снегопад
После оттепели на Приморье обрушится снегопад
Во вторник в Хабаровске усилился ветер
Во вторник в Хабаровске усилился ветер
Сегодня "Адмирал" поквитается с "Медвешчаком"
Сегодня "Адмирал" поквитается с "Медвешчаком"
В Магадане возник дефицит бензина
В Магадане возник дефицит бензина
Регионы:


Популярное
вчера, 11:32
Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
вчера, 10:50
Путь из Владивостока до Большого Камня сократят на 22 километра
вчера, 11:43
На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов
вчера, 17:15
Во Владивостокском цирке при ремонте нашли якорь
вчера, 18:19
Приморские заключённые смастерили ледяной гелендваген
вчера, 13:37
Пройти онкодиагностику на ПЭТ-томографе бесплатно могут 1500 приморцев
сегодня, 08:40
После оттепели на Приморье обрушится снегопад
вчера, 19:03
Во Владивостоке в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых
вчера, 16:00
Распространителя наркотиков поймали в Хабаровске во время "закладки"
вчера, 16:23
Сильный ветер во Владивостоке помешал нескольким авиарейсам

Обсуждаемое
вчера, 11:32
17

Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
вчера, 11:43
17

На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов
вчера, 14:40
5

В Приморье опять завезут голштинских коров
вчера, 18:19
4

Приморские заключённые смастерили ледяной гелендваген
вчера, 11:03
4

Голкипер "Адмирала" остановил сильнейшую команду Запада в матче звёзд
вчера, 17:34
3

Губернатор Приморья "благословил" новый самолёт
вчера, 12:34
1

Лучшая группа Дальнего Востока представит свой новый альбом
вчера, 12:30
1

Роспотребнадзор поможет хабаровчанину в конфликте с сервисным центром
вчера, 13:25
1

В Приморье виновнику смертельного ДТП дали чуть больше 5 лет
вчера, 14:55
1

Трамвай врезался в грузовик в Хабаровске
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! вчера, 08:56
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 574



Система Orphus

В Хабаровске при пожаре в деревянном доме погиб человек

В Хабаровске при пожаре в деревянном доме погиб человек
Огнеборцам удалось спасти из полыхающего здания пять жильцов
только что
Происшествия | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В краевой столице при пожаре в деревянном двухэтажном доме по улице Глинная, 3 погиб человек. Сейчас устанавливается его личность, а также выясняются причины возникновения огня, устанавливается материальный ущерб.

Трагедия произошла в понедельник, 23 января. Сообщение о том, что в Хабаровске вспыхнул дом, поступило пожарным в 20:10. Когда огнеборцы прибыли на место, в здании горели несколько квартир. В ходе тушения огня сотрудники МЧС с помощью специальных устройств вытащили из здания пять человек. Ещё десять жильцов смогли самостоятельно покинуть помещения. Локализовать возгорание удалось только через два часа.

«Для обогрева жителей пострадавшего дома на месте происшествия дежурил автобус. Большинство погорельцев разместились у друзей и родственников. В тушении пожара принимали участие 41 человек и 14 единиц техники, в том числе 31 человек и девять единиц техники от МЧС России», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс- службы Главного управления МЧС по краю Анастасия Котова.

Чтобы избежать подобных происшествий, спасатели рекомендуют не оставлять без присмотра включённые в электросеть бытовые приборы, следить за исправностью проводки, не пользоваться повреждёнными электроприборами и розетками, не пользоваться в помещении источниками открытого огня и не разжигать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru