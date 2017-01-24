Хабаровчане сами мешают заливке льда, на который жалуются

Вопрос о том, будут ли на выходных обновлять каток два раза в день, ещё не решён

Жителям дальневосточной столицы, которые недовольны качеством льда на «Катке на берегу», пошли навстречу. В КГУП «Недвижимость», в ведении которого находится лёд на набережной стадиона имени Ленина, планируют по выходным производить заливку дважды в день — с 10 до 12 и с 16 до 18 часов. Далеко не все хабаровчане одобрили такое нововведение.

«Мы предложили горожанам заливать каток на выходных два раза в день. Мнения разделились поровну: половина людей за, половина — против. Вопрос о том, будем ли мы заливать каток два раза за день на этих выходных, будет решаться в конце рабочей недели. Сейчас он находится в стадии рассмотрения. Мы бесплатно предоставляем каток всем горожанам — и получаем жалобы и претензии», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора КГУП «Недвижимость» Тимур Савин.

Как писало агентство, жителей краевой столицы не устраивает качество льда на единственном бесплатном открытом катке. Горожане приняли участие в опросе, где высказались о том, нужна ли техническая пауза для заливки льда. Большинство проголосовало за эти изменения, но некоторые хабаровчане отметили, что часть людей это не остановит, и они пойдут кататься прямо во время заливки. Так и произошло: в группе «ВКонтакте» «Типичный Хабаровск» появилось видео, на котором видно мешающую работе спецтехники молодёжь. Несмотря на просьбу не препятствовать заливке катка, озвученную по громкой связи, «зацеперы» продолжают веселиться.

В день официального запуска развлекательной зоны некоторые жители Хабаровска уже озвучили недостатки «Катка на берегу». Среди неудобств посетители отметили большое количество пешеходов в зоне для катания, а также опасную дорожку, которая соединяет большую площадку с хоккейной.