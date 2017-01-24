Хабаровчане сами мешают заливке льда, на который жалуются

Сегодня вторник, 24 января 2017 года, 10:31
В Уссурийске автомобиль угодил под поезд из-за неисправного светофора
В Уссурийске автомобиль угодил под поезд из-за неисправного светофора
После оттепели на Приморье обрушится снегопад
После оттепели на Приморье обрушится снегопад
Во вторник в Хабаровске усилился ветер
Во вторник в Хабаровске усилился ветер
Сегодня "Адмирал" поквитается с "Медвешчаком"
Сегодня "Адмирал" поквитается с "Медвешчаком"
В Магадане возник дефицит бензина
В Магадане возник дефицит бензина
Регионы:


Популярное
вчера, 11:32
Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
вчера, 10:50
Путь из Владивостока до Большого Камня сократят на 22 километра
вчера, 11:43
На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов
вчера, 17:15
Во Владивостокском цирке при ремонте нашли якорь
вчера, 18:19
Приморские заключённые смастерили ледяной гелендваген
вчера, 13:37
Пройти онкодиагностику на ПЭТ-томографе бесплатно могут 1500 приморцев
сегодня, 08:40
После оттепели на Приморье обрушится снегопад
вчера, 19:03
Во Владивостоке в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых
вчера, 16:00
Распространителя наркотиков поймали в Хабаровске во время "закладки"
вчера, 16:23
Сильный ветер во Владивостоке помешал нескольким авиарейсам

Обсуждаемое
вчера, 11:32
17

Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
вчера, 11:43
17

На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов
вчера, 14:40
5

В Приморье опять завезут голштинских коров
вчера, 18:19
4

Приморские заключённые смастерили ледяной гелендваген
вчера, 11:03
4

Голкипер "Адмирала" остановил сильнейшую команду Запада в матче звёзд
вчера, 17:34
3

Губернатор Приморья "благословил" новый самолёт
вчера, 12:34
1

Лучшая группа Дальнего Востока представит свой новый альбом
вчера, 12:30
1

Роспотребнадзор поможет хабаровчанину в конфликте с сервисным центром
вчера, 13:25
1

В Приморье виновнику смертельного ДТП дали чуть больше 5 лет
вчера, 14:55
1

Трамвай врезался в грузовик в Хабаровске
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! вчера, 08:56
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 574



Система Orphus

Хабаровчане сами мешают заливке льда, на который жалуются

Хабаровчане сами мешают заливке льда, на который жалуются
Вопрос о том, будут ли на выходных обновлять каток два раза в день, ещё не решён
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жителям дальневосточной столицы, которые недовольны качеством льда на «Катке на берегу», пошли навстречу. В КГУП «Недвижимость», в ведении которого находится лёд на набережной стадиона имени Ленина, планируют по выходным производить заливку дважды в день — с 10 до 12 и с 16 до 18 часов. Далеко не все хабаровчане одобрили такое нововведение.

«Мы предложили горожанам заливать каток на выходных два раза в день. Мнения разделились поровну: половина людей за, половина — против. Вопрос о том, будем ли мы заливать каток два раза за день на этих выходных, будет решаться в конце рабочей недели. Сейчас он находится в стадии рассмотрения. Мы бесплатно предоставляем каток всем горожанам — и получаем жалобы и претензии», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора КГУП «Недвижимость» Тимур Савин.

Как писало агентство, жителей краевой столицы не устраивает качество льда на единственном бесплатном открытом катке. Горожане приняли участие в опросе, где высказались о том, нужна ли техническая пауза для заливки льда. Большинство проголосовало за эти изменения, но некоторые хабаровчане отметили, что часть людей это не остановит, и они пойдут кататься прямо во время заливки. Так и произошло: в группе «ВКонтакте» «Типичный Хабаровск» появилось видео, на котором видно мешающую работе спецтехники молодёжь. Несмотря на просьбу не препятствовать заливке катка, озвученную по громкой связи, «зацеперы» продолжают веселиться.

В день официального запуска развлекательной зоны некоторые жители Хабаровска уже озвучили недостатки «Катка на берегу». Среди неудобств посетители отметили большое количество пешеходов в зоне для катания, а также опасную дорожку, которая соединяет большую площадку с хоккейной.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru