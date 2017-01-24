Танкистов Хабаровского края подготовят к бою на новых тренажёрах

В Хабаровском крае стартовала подготовка младших сержантов танковых войск Восточного военного округа на специальной технике. Экипажи бронированной машины начали работать на новом тренажёрном комплексе, который прибыл в учебный центр, дислоцированный в регионе.

Благодаря устройству младшие сержанты обучаются вождению по трассам любой сложности в разных климатических условиях. Тренажёр позволяет выполнять задачи без расхода топлива, боеприпасов и износа техники. На нём бойцы также могут отработать свои умения на прицельно-наблюдательном комплексе, которым оснащены танки Т-72. По информации телеканала «Вести-Хабаровск», основное отличие этой модификации от остальных — возможность освоить курс подготовки в полном объёме.

Танкистов в регионе регулярно обучают новым навыкам. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в декабре прошлого года они победили условного противника на полигоне недалеко от краевого центра. Военные поразили больше 50 радиоуправляемых мишеней, обозначающих боевую технику и долговременные огневые точки. Экипажи использовали для этого осколочно-фугасные и бронебойные снаряды. До этого, осенью, танковые экипажи Восточного военного округа отработали ведение боя со стрельбой на Т-72Б3. Им противостояли внезапно появляющиеся на различных дистанциях мишени танков условного противника с установленными на них имитаторами стрельбы.