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В районе имени Лазо нашли склад нелегально спиленного дуба и ясеня

В районе имени Лазо нашли склад нелегально спиленного дуба и ясеня
Неизвестные лесорубы успели заготовить древесину на 1,2 миллиона рублей
20 минут назад
Экология | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба управления лесами правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае инспекторы регионального управления лесами обнаружили участок, где неизвестные лица незаконно рубили деловую древесину. Ущерб от действий «чёрных» лесорубов составил более 1,2 миллиона рублей. Нарушители успели заготовить около 20 кубометров дуба и ясеня.


 

Патрульное мероприятие представители надзорного органа провели на территории Хорского лесничества. Во время инспекции в квартале № 99 лесоводы обнаружили следы гусеничной техники, ведущие к местности со спиленными деревьями. От пней следы трактора с трелёвкой спиленных деревьев привели лесных инспекторов к складу с деловой древесиной, в котором находились брёвна дуба и ясеня в количестве 20 штук.


 

 

На месте незаконной рубки государственные лесные инспекторы пересчитали пни спиленной древесины. Общий объём нарубленного леса составил около 20 кубометров.


 

 

«В настоящее время акт о лесонарушении передан в ОМВД России по району имени Лазо для принятия решения в соответствие с действующим лесным законодательством», — сообщили в пресс-службе управления лесами правительства Хабаровского края.

 
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