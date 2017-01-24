Хабаровский "Амур" попытается отомстить "Словану"

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы продолжает заключительную домашнюю серию регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 24 января, «тигры» скрестят клюшки со «Слованом» из Братиславы. Матч пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30.

Нынешняя встреча для соперников станет второй в сезоне. До этого «тигры» проиграли «Словану» на выезде. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», хоккеисты из Братиславы забросили в ворота «Амура» две безответных шайбы. Сейчас у подопечных Андрея Мартемьянова появилась возможность взять реванш.

«Амур» в прошлой игре прервал трёхматчевую серию побед, уступив на своём льду принципиальному сопернику — владивостокскому «Адмиралу» со счётом 0:2. До этого «тигры» обыграли сначала минское, а затем рижское «Динамо», а после этого впервые взяли верх над финским «Йокеритом». Сейчас в активе хабаровской дружины 59 очков. С этим набором они находятся на 12 строчке Восточной конференции КХЛ.

У «Слована» дела обстоят намного лучше: команда Милоша Ржиги не знает поражений шесть матчей подряд, от зоны плей-офф хоккеистов из Словакии отделяют всего две строчки в турнирной таблице и три очка — сейчас в копилке клуба 75 результативных баллов. Встреча с «Амуром» станет для «Слована» первой на востоке, поэтому может отобрать силы из-за акклиматизации.