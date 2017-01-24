Хабаровчанин едва не сдал на металлолом украденный силовой кабель

Житель дальневосточной столицы ответит за кражу силового кабеля с одной из строительных баз, расположенных в черте Хабаровска. Мужчина ночью вынес сетевое оборудование с охраняемой территории, а в дальнейшем планировал сдать похищенное на металлолом.

Фигурантом уголовного дела стал 29-летний горожанин. Сотрудники отдела полиции № 7 управления МВД России по Хабаровску задержали мужчину после того, как к ним обратились представители организации, откуда злоумышленник и стащил кабель.

Стражи правопорядка выяснили, что подозреваемый проник на охраняемую территорию строительной базы ночью. Похищенный кабель, стоимостью около 60 тысяч рублей, хабаровчанин собирался сдать на металлолом, а вырученные деньги — потратить на собственные нужды. В полиции также установили, что два года назад мужчину привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на время следствия рецидивисту избрали меру пресечения — подписку о невыезде. По факту кражи возбудили уголовное дело.