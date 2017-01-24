Холод не помешает хабаровчанам внепланово поесть мороженого

Сегодня, 24 января, отмечает свой 95-й день рождения одно из популярных лакомств, любимое детьми и взрослыми, — эскимо. Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на это мороженое. А история сливочного десерта на палочке, покрытого шоколадной глазурью, насчитывает уже несколько тысячелетий — подобные лакомства позволял себе ещё римский император Нерон. Эскимо — это не просто мороженое, а настоящий вкус детства.





Кулинар-кондитер Христиан Нельсон первым придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого. Он назвал новый десерт Eskimo Pie — пирожок эскимоса. Это произошло в 1919 году, а ещё через три года Нельсон получил патент на своё «изобретение». По одной из версий, слово «эскимо» пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», получило название эскимо.





Первое эскимо было без деревянной палочки — своего сегодняшнего неизменного атрибута, и обзавелось им лишь в 1934 году. Некий Фрэнк Эпперсон, который как-то оставил на морозе стакан с лимонадом, где была палочка для перемешивания, через некоторое время обнаружил ледяной фруктовый цилиндр с вмёрзшей палочкой, который было весьма удобно есть. Так, в 1905 году он стал готовить замороженные лимонады на палочке. А потом эту идею подхватили уже производители эскимо. Уже к середине 1930-х годов эскимо приобрело поклонников во многих странах и не теряет своей огромной популярности и сегодня.







Наибольшее количество поклонников у эскимо было в Советском Союзе — это мороженое появилось в нашей стране в 1937 году. Нарком продовольствия СССР Анастас Микоян, который и предложил наладить производство десерта в стране, считал, что советский гражданин должен съедать за год не менее 5 килограммов мороженого. Эскимо, выпускавшееся изначально как лакомство для любителей, поменяло статус: его отнесли к «высококалорийным и витаминизированным освежающим продуктам, обладающим к тому же лечебно-диетическими свойствами». Также Микоян настаивал, что мороженое должно стать массовым продуктом питания и выпускаться по доступным ценам.