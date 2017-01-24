Во вторник в Хабаровске усилился ветер

В дальневосточной столице сегодня, 24 января, переменная облачность. По прогнозам Дальневосточного УГМС, в течение всего дня осадков не будет. Во второй половине дня преимущественно солнечная погода.

В утренние часы столбик термоментра покажет отметку в -29...-27 градусов по Цельсию. После обеда воздух прогреется до -18...-16 градусов.

В Хабаровске немного усилился ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 5-10 метров в секунду, с юго-западной стороны. Как писало агентство, мороз и ветер останутся на территории региона до конца этой недели. Уже 27 января синоптики прогнозируют последний январский снегопад, а также тепло.