Путин: проблему живодёрства можно решать цивилизованно

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам уходящего года обратил внимание на неудобства, которые вынуждены испытывать жители страны из-за бездомных животных. Он отметил, что, несмотря на проблемы, к уличным собакам и кошкам нужно относиться гуманно.

«В целом, мы должны исходить из принципов гуманизма в отношении к животным, в том числе и к бездомным. Мы знаем, что нападения диких собак, в том числе на детей — они происходят. Местные власти не могут делать вид, что их это не касается. И их можно решать цивилизованными способами. Их много, не будем сейчас о них говорить, но они существуют», — объяснил свою точку зрения Владимир Путин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее, что в этом же ключе высказался спикер регионального парламента Сергей Луговской. В ходе пресс-конференции по итогам 2016 года он отметил, что для властей первоочередная задача — усилить ответственность тех людей, которые берут на попечение животных.

«Кошки и собаки не появляются на улицах просто так, их оставляют граждане. И в этом плане мы хотели бы видеть поддержку со стороны общественных организаций», — прокомментировал Сергей Луговской.

Агентство также сообщало, что предприниматель Олег Вонти решил в 2017 году не заниматься отловом собак. Одной из причин стали регулярные нападения на него самого и его сотрудников. По словам коммерсанта, утром 18 октября на территорию пункта временного содержания бродячих псов ворвались десять человек в балаклавах и медицинских масках и начали избивать его сотрудников, а после выпустили из клеток всех собак. Активисты заявили, что помогали владельцам псов забрать их питомцев. Опасаясь за своих сотрудников, Вонти отказался выполнять работу. Тогда в ситуацию вмешался депутат хабаровской Гордумы Андрей Никонов. Он отправил депутатский запрос в городскую прокуратуру и обратился к представителям МВД с вопросом о бездействии правоохранителей. Позже суд оштрафовал одного из участников конфликта на пять тысяч рублей. Однако, по словам Вонти, недавно ему пришли документы, в которых указано, что в возбуждении уголовных дел ведомству отказали. После вмешательства депутатов прокуратура направила дела на доследование.