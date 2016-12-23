В Хабаровский край после проверки допустили морковь без маркировки

В Хабаровский край прибыла очередная партия продукции неизвестного происхождения. Свежую морковь без маркировок обнаружили специалисты управления Россельхознадзора по региону и ЕАО, когда проводили фитосанитарный досмотр партии весом 60 тонн. Груз прибыл в Комсомольск-на-Амуре железнодорожным транспортом из Казахстана.

Инспекторы установили, что этикетки с полной и достоверной информацией о товаре отсутствовали на пачках с морковью, в то время как, в соответствии с правилами обеспечения карантина растений при ввозе на территорию Российской Федерации, на каждой упаковке плодов и овощей должна быть маркировка. На ней должна быть информация о наименовании продукции, стране её происхождения, экспортёре и (или) реэкспортёре.

Лабораторные данные подтвердили безопасность прибывшей в Комсомольск партии свежей моркови, поэтому её выпустили в свободную продажу. Тем не менее, как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, из-за нарушения правил владельца груза привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях ввоза продукции без документов. Например, в Комсомольске-на-Амуре специалисты выявили партию репчатого лука весом 62 тонны, которая поступила железнодорожным транспортом из Казахстана. На овощах не было маркировок, поэтому владельца груза оштрафовали.