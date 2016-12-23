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Шпорт поручил сократить количество отказов в "дальневосточном гектаре"

Шпорт поручил сократить количество отказов в "дальневосточном гектаре"
Хабаровский район остаётся в лидерах по количеству заявок
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провёл заседание проектного офиса по реализации закона о «дальневосточном гектаре». Он сообщил, что в регионе сохраняется высокое качество обработки заявлений на получение земли, но нужно продолжать снижение доли отклонённых документов.

«Сегодня более 20 процентов обращений граждан получает отказ из-за того, что выбранные участки не были внесены в кадастровый реестр, имеют объекты капитального строительства, расположены на территориях общего пользования или по другим причинам. Работа по внесению этих данных в федеральную информационную систему должна быть продолжена», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как сообщила и. о. министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова, сейчас в регионе в рамках закона предоставлено 763 «дальневосточных гектара». По информации пресс-службы правительства региона, больше всего участков жители взяли в Хабаровском, Амурском, Советско-Гаванском и Бикинском районах, а также в районе имени Лазо.

«В основном граждане берут землю для сельскохозяйственной деятельности, предпринимательства, ведения личного подсобного хозяйства. Но есть и такие интересные проекты, как строительство горнолыжной базы в посёлке Многовершинном Николаевского района, центра славянской культуры в Комсомольском районе и сезонного скалодрома в Амурском районе, — рассказала Ирина Серова. — В настоящее время мы анализируем все действующие в крае госпрограммы и выделяем меры поддержки, которые могут применяться к обладателям «дальневосточного гектара». Получив бесплатную землю, граждане могут рассчитывать на помощь в области строительства, ведении сельского хозяйства как начинающие фермеры и в других сферах».

Также и. о. заместителя председателя краевого правительства сообщила, что подробную информацию можно будет узнать из специальных буклетов. Вячеслав Шпорт поручил выпустить их до 2016 года.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на пресс-конференции по итогам уходящего года глава региона рассказал об обязанностях своего нового заместителя — уполномоченного по «дальневосточному гектару». Наталья Якутина, которая раньше возглавляла министерство культуры края, предпримет меры, чтобы «гектар» брали более активно, а также для проведения разъяснительной работы по оформлению заявок.

 
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