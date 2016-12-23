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Хабаровский птицезавод первым в крае получил сертификат на "самолёт"

Хабаровский птицезавод первым в крае получил сертификат на "самолёт"
Предприятие сможет размещать на своей продукции логотип "Наш выбор 27"
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае местные производители продуктов подали 40 заявок на право использовать эмблему бренда «Наш выбор 27». Одобрение получили 24 предприятия, которые прошли процедуру проверки качества. Первый сертификат в торжественной обстановке сегодня, 23 декабря, вручили «Племптицезаводу «Хабаровский».

Предприятие — одно из крупнейших на Дальнем Востоке. С 2009 года оно проводит глубокую модернизацию. На заводе выпускают около 160 миллионов штук яиц в год. Это более чем на половину закрывает потребность Хабаровского края.

«Очень символично, что именно племптицезавод «Хабаровский» получил первый сертификат, так как предприятие является одним из передовых в нашем крае. Проект «Наш выбор 27» направлен на поддержку именно таких производств, которые имеют стратегическое значение для развития региона. Многие из-за непростых экономических условий сегодня испытывают сложности, их мощности недозагружены. Наш проект в первую очередь народный, его задача — увеличить поддержку предприятий, в том числе финансовую, а также нарастить внутреннее потребление», — рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

По его словам, первые итоги реализации проекта подведут в начале 2017 года. В это же время должна начаться и разработка профильной целевой программы, которая должна помочь увеличить объёмы выпуска собственных продуктов питания.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что право использовать логотип получили восемь предприятий, которые прошли проверку качества. В их числе ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край», ОА «Птицефабрика «Комсомольская», ОАО «Племптицезавод «Хабаровский», ООО «ДВ — Ареал», ООО «Мясное дело», ООО «Мерилен» и ООО «Мостовик плюс». Как сообщало агентство, комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края распечатает около 15 тысяч логотипов для наглядной агитации. Её разместят во всех магазинах региона. Первый продукт в упаковке с брендом появится уже в конце декабря. Пока же он нанесён на полках в торговых точках, либо на узко определённом круге товаров с помощью наклеек.

Эмблему местных производителей «Наш выбор 27» получили и сельхозпроизводители из Комсомольска-на-Амуре. Теперь «самолёт» будет красоваться на бутылках лимонада, упаковках пряников, хлебобулочных изделий, полуфабрикатов и яиц.

Название для продуктового бренда края выбирали с помощью интернет-голосования. Победил вариант «Наш выбор 27». А вот логотип выбирала специальная комиссия. Оставив семь вариантов, она взяла тайм-аут в несколько дней, чтобы принять окончательное решение. В итоге на логотипе появился самолёт.

 
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