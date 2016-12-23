Управление лесами Хабаровского края получило два подарка к Новому году

Два мобильных центра управления пожаротушения на базе автомобилей повышенной проходимости КамАЗ в преддверии Нового года получили в управлении лесами правительства региона. Техника пришла в дальневосточную столицу благодаря реализации пилотного проекта «Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России», который был запущен в пяти субъектах Российской Федерации.





«Поставка в край высокотехнологичных автомобилей позволит эффективно управлять силами и средствами по ликвидации пожаров и их последствиями, организовывать мониторинг перемещения личного состава и спецтехники в зоне пожаров», — сообщила специалист по связям с общественностью управления лесами правительства Хабаровского края Эльза Трифонова.





Каждая машина оснащена самой передовой компьютерной техникой, средствами спутниковой и радиосвязи — всё это позволит обеспечить оперативное взаимодействие авиационных и наземных противопожарных служб, а также поддерживать контакт с региональной диспетчерской службой дальневосточной базы охраны лесов. Благодаря этим КамАЗам работать специалисты смогу оперативней и эффективнее.





Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в рамках проекта в краевое управление лесами в середине декабря поступило 460 комплектов средств индивидуальной защиты для работы «в горячих точках» — это куртки с капюшонами и брюками, которые используются вместе с защитными касками и перчатками, а также специальной обувью. Изготовлен костюм из огнестойких материалов в Санкт-Петербурге.