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В Хабаровске для интернет-магазинов заработала "Посылка онлайн"

В Хабаровске для интернет-магазинов заработала "Посылка онлайн"
Доставка посылки меньше пяти килограммов обойдётся в 84 рубля без НДС
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице запустили почтовую отправку по услуге «Посылка онлайн». Теперь интернет-магазины из Хабаровска могут отправить заказы свои клиентам по фиксированному тарифу. Так, стоимость внутригородской доставки посылки весом до пяти килограммов составляет 84 рубля без учёта НДС.

Минимум отправлений в рамках «Посылки онлайн» для региональных клиентов специально снизили — он составляет от 200 посылок в месяц, что в пять раз меньше, чем для отправителей из Москвы. Бандероли принимаются в «Почте России» партиями и проходят приоритетную обработку в сортировочных центрах, что позволяет пересылать их максимально быстро.

«Оперативная и качественная доставка — важнейшее звено ведения бизнеса на рынке интернет-торговли. Те магазины, которые уже подключились к услуге «Посылка онлайн», успели оценить ее преимущества. Сейчас мы расширили территорию покрытия и работаем над тем, чтобы она как можно скорее стала доступной для всех отечественных игроков дистанционной торговли», – прокомментировал заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Как сообщает пресс-служба «Почты России», услугу «Посылка онлайн» запустили в Москве в 2015 году. С апреля этого года она появилась также в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Дальневосточная столица попала в «третью волну» наряду с Ростовом-на-Дону, Самарой и Иркутском.

 
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