Бильярдисты-колясочники определят сильнейшего в Хабаровске

Бильярдисты с поражением опорно-двигательного аппарата сразятся за звание абсолютного чемпиона Хабаровского края. За титул поборются 25 спортсменов. Женщины сыграют в Пул-8 и Пул-9, а мужчины посоревнуются в троеборье: комбинированной, свободной и динамичной пирамидах.

«Спортсменов-колясочников и участников, которые играют стоя, разведут по разным подгруппам, но в финальном этапе они всё-таки встретятся между собой. Встречи обещают быть интересными, поскольку наши спортсмены играют на высоком уровне. В мае этого года они произвели настоящий фурор на чемпионате России, завоевав практически все награды», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель федерации бильярдного спорта Хабаровского края Амина Жололова.

Соревнования за титул абсолютного чемпиона края пройдут среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья впервые. До изменения требований министерства спорта, бильярдисты оспаривали звание сильнейшего на Дальнем Востоке. В прошлом году им стал Михаил Артеменко.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в дальневосточной столице прошёл турнир по бильярдному спорту за звание абсолютного чемпиона Хабаровского края. Победу в финале одержал 15-летний Константин Мишатин. С общим счётом 3:1 он обыграл именитого Сергея Юртаева.