Ледовые скульпторы закончили свои композиции для "Амурского хрусталя"

Участники ежегодного конкурса ледяных скульптур «Амурский хрусталь» представили на суд жюри свои произведения. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», к работе художники приступили 20 декабря — тогда прошло распределение блоков материала между мастерами. Время поджимало, и завершающие штрихи в свои произведения конкурсанты вносили уже в последний момент.









«Я считаю, что скульпторы справились со своими задачами на пятёрку с плюсом. Такого конкурса по уровню в Хабаровске я ещё не видел. Это очень высокий показатель мастерства и техники обработки. Даже невооружённым глазом видно, что скульптуры просто шикарные. Мыслить авторы стали иначе — они отошли от этих плоских блоков и начали работать с объёмом», — отметил президент Дальневосточной ледовой корпорации Сергей Логинов.









Скульптор считает, что на конечном результате сказалось то, что была введена практика установки ледовых блоков в один ряд. Благодаря этому композиции хорошо просматриваются со всех сторон. Раньше, когда работы перекрывали друг друга, обратной их части художники уделяли мало внимания — теперь мастера вынуждены работать более цельно.









«В следующем году я предложу пойти дальше и поставить блоки не просто в один ряд, а ещё немного их развернуть — тогда восприятие готовых скульптур будет ещё лучше. Также это поможет решить ещё одну проблему. Сейчас художникам тесновато — некоторые композиции отделяет лишь 20-30 сантиметров, а это недопустимо», — сказал Сергей Логинов.









Оценивали произведения мастеров по нескольким критериям — это рациональное использование материала, мастерство в обработке льда, степень законченности произведения, композиционное решение и общие впечатления. Последний пункт — не для профессионалов, ведь в жюри есть ещё и общественники. Определиться конкурсная комиссия должна до понедельника.









«Самый главные критерий, я считаю, — это композиция, эмоциональная выразительность и техника обработки материала. Абсолютно все участники с этим справились прекрасно. Выбрать победителей будет очень непросто — мы видим тут пять классных и глубоких работ. Ну, будем решать», — поделился своим мнением Сергей Логинов.









Призовой фонд «Амурского хрусталя» из года в год формируется таким образом, чтобы без внимания не осталось ни одно из произведений мастеров. Так, за первое, второе и третье места художники получают по 50, 40 и 30 тысяч рублей соответственно. Все остальные команды ждут награды в 10 тысяч рублей. Вручат и медали — в этом году они будут эксклюзивные. Однако главный приз будут делить между собой обладатели первого и второго места — они получат путёвки на участие в международном фестивале льда и снега, который ежегодно проходит в Харбине.







