В Хабаровском крае обещанный в октябре "доходный" дом сдали в декабре

В Бикинском муниципальном районе сдали в эксплуатацию первый в Хабаровском крае «доходный» дом. Квартиры в новостройке получили молодые семьи и специалисты бюджетной сферы и некоторых местных предприятий, которых признали нуждающимися в улучшении жилищных условий. Всего пока заключили 15 договоров льготной аренды.

«Реализация проекта имеет большое значение для нашего региона. В перспективе мы планируем развернуть подобное строительство и в других муниципальных образованиях. Уже начаты работы в двух населённых пунктах Ванинского и Тугуро-Чумиканского районов. Это поможет нуждающимся улучшить жилищные условия», — сообщил заместитель министра строительства — главный архитектор края Александр Селеменев.

В новом доме однокомнатная квартира обойдётся постояльцам в 3,5 тысячи рублей за месяц, двухкомнатная — около 5,5 тысячи, за трёхкомнатную придётся отдать порядка 7,5 тысячи. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, жильё строили на условиях софинансирования: 70 % средств выделил краевой бюджет, 30 % — муниципалитет Бикина.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первое в регионе жильё для людей, доход которых не позволяет им снимать жилплощадь по рыночной цене, обещали сдать в конце октября. Позже срок окончания строительства сдвинулся на конец ноября.