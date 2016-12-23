Хабаровские корабелы построят для Сахалина два теплохода

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и глава Сахалинской области Олег Кожемяко обсудили в дальневосточной столице возможность строительства судов различного класса на предприятиях региона. Так, Хабаровский судостроительный завод изготовит два теплохода для нужд области. Чертежи новых судов поступят на предприятие в ближайшие месяцы, после чего корабелы приступят к раскройке металла.

Каждый теплоход будет длиной более 70 метров и сможет перевозить до 80 человек. Также проектом предусмотрены площадки под контейнеры, перевозку автомобилей, охлаждаемые трюмы, кран-балка. Заказ оплатят через компанию «Сахалин лизинг флот».

По словам Вячеслава Шпорта, реализация совместных проектов позволит не только загрузить заводы, но и даст толчок для развития экономики всего региона. По информации пресс-службы регионального правительства, интерес к продукции хабаровских судостроителей уже проявляют Камчатский край и Якутия.

«Амурский и Хабаровский заводы имеют богатый опыт строительства судов всех типов. Сегодня край готов к взаимодействию с соседними регионами с целью повышения транспортной доступности и улучшения уровня жизни населения Дальнего Востока. Уверен, наши судостроители в силах выполнить ответственный заказ. Речь идёт о двух судах для обеспечения бесперебойного морского сообщения между Сахалином и Курильскими островами», — рассказала Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заинтересовался теплоходами, произведёнными в дальневосточной столице, после Восточного экономического форума, на котором регион представил скоростное пассажирское судно «70 лет Победы». Продукт хабаровских корабелов положительно оценил Владимир Путин.

«Для нас было принципиально важным, чтобы заказы размещались на дальневосточных верфях. Во время изучения рынка мы увидели, что заводы, расположенные в Хабаровском крае, в состоянии выпускать нужную нам продукцию. Важной для нас также стала поддержка реализации данных проектов региональным правительством. Сегодня разговор идёт о двух судах, но впереди большая работа. Мы уже получили поддержку федерального центра и планируем строительство двух железнодорожных паромов для нужд обоих регионов, которые будут работать на линии Ванино — Холмск», — отметил Олег Кожемяко.

Также агентство сообщало, что первый теплоход проекта А45-2, названный в честь 70-летия Победы, спустили на воду со стапелей Хабаровского судостроительного завода в мае 2015 года, но в эксплуатацию сдали только в июне этого. На такие суда руководство региона возлагает большие надежды. По мнению чиновников, они смогут заместить уже устаревший существующий речной флот.