"Дальспецстрой": мы продолжаем работать в прежнем режиме

«Дальспецстрой» продолжает работу, несмотря на заявление главы Минобороны об упразднении головного предприятия. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Сергей Шойгу сообщил о замене Спецстроя России на восемь федеральных государственных унитарных предприятий. Они выполнят задачи строительства только специальных объектов Минобороны.

Об упразднении Спецстроя в ноябре заявлял Владимир Путин. Поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов.

«Мы продолжаем вести работы в прежнем режиме. Многие считают, что в связи с ликвидацией Спецстроя что-то может случиться с «Дальспецстроем». Но мы самостоятельная организация, самостоятельное юридическое лицо. Продолжаем работать. Если что-то у нас будет меняться, то мы будем держать в курсе средства массовой информации», — рассказала корреспонденту агентства начальник пресс-службы ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Валерия Тимохова.

«Дальспецстрой» запомнился крупными скандалами и махинациями, которые привели к срыву сроков сдачи космодрома Восточный в Амурской области. Как писало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровском и Приморском краях строительное предприятие возводит жильё для военных. Правда, и там возникают проблемы со сроками. Сейчас компания возводит более 800 зданий и сооружений на территории Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской области. Девять жилых домов в дальневосточной столице возводят с привлечением средств дольщиков.

Несмотря на проблемы предприятия, чиновники в диалоге с «Дальспецстроем» стараются искать компромисс. Так, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт накануне заявлял, что власти региона продолжат поддерживать военных строителей.

Предприятие является одним из крупных должников по зарплате на Дальнем Востоке. Накануне «Спецстрой» заявил, что намерен до конца этого года рассчитаться со своими сотрудниками. Также компания планирует до января 2017 года выплатить работникам аванс за декабрь 2016 года. Чтобы оптимизировать финансовое состояние, «Дальспецстрой» пытается взыскать с недобросовестных субподрядчиков почти восемь миллиардов рублей. Исковые требования на эту сумму уже удовлетворил суд.