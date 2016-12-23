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Комсомольчанин пойдёт под суд за контрабанду и продажу наркотиков

Комсомольчанин пойдёт под суд за контрабанду и продажу наркотиков
Незаконную схему он подсмотрел в Интернете
22 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре правоохранители передали в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в том, что он покупал у неизвестных лиц наркотики и разработал схему «бесконтактной» торговли.

По версии следствия, в январе 2015 года безработный житель Комсомольска, чтобы получить постоянный источник дохода, изучил описанные в Интернете методы конспирации преступной деятельности и разработал целую схему «бесконтактного» незаконного сбыта наркотиков. С января по декабрь он покупал у неустановленных лиц «синтетику», которую расфасовывал на разовые дозы и размещал в общедоступных местах города в тайниках, которые маскировал под предметы окружающей обстановки.

Чтобы найти покупателей, комсомольчанин расклеил бумажные объявления и написал их специфичным языком, который понимают наркопотребители. Клиенты переводили торговцу деньги через платёжные терминалы и получали СМС с указанием места закладки. Чтобы придать своей деятельности легальный вид, злоумышленник переводил деньги на счета своих знакомых, которые ни о чём не подозревали, а потом снимал их или использовал для безналичной оплаты. По этой схеме он легализовал больше 600 тысяч рублей, которые получил в обход закона.

Чтобы расширить свою деятельность и снизить стоимость наркотика, обвиняемый договорился с неустановленным гражданином Китая о поставках. Деньги он перевёл ему через электронную платёжную систему. Стражи правопорядка поймали мужчину с 78,41 грамма наркотика после того, как он получил международное почтовое отправление.

Следствие доказало причастность обвиняемого к шести фактам сбыта наркотических веществ. Правоохранители изъяли из мест закладок 3,79 грамма «синтетики». Как сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, ведомство направило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Комсомольске-на-Амуре ранее обнаружили целое конопляное поле. Стражи правопорядка уничтожили порядка десяти тонн наркосодержащего растения и сейчас выясняют, кто его посадил.

 
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