"Гражданский патруль" собирает подписи против киосков с контрафактом

«Гражданский патруль» начал сбор подписей под обращением в генеральную прокуратуру России с просьбой усилить контроль над работой киосков, торгующих алкоголем и спиртосодержащей продукцией. По мнению активистов, эти точки являются каналами поставки контрафакта, из-за которого гибнут люди.

«Повсеместное изъятие декалитрами контрафакта — это хорошо и правильно. Но нужно уничтожать каналы сбыта такого алкоголя, иначе смерти будут продолжаться», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель общественного движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

После окончания сбора подписей, обращение передадут в Генпрокуратуру. Также лидер движения записал видеообращение, в котором попросил у Генрокуратуры и правительства страны действенной защиты прав и законных интересов граждан России.

«Я записал обращение, потому что правоохранительные органы очень плохо и слабо реагируют на жалобы, которые им направляют. В лучшем случае разово на незначительную сумму штрафуют нарушителей, а точки продолжают работать. Они как раз и являются канала сбыта контрафакта. Поэтому, если организация, реализующая алкоголь, нарушает лицензионные требования или вообще её не имеет, то и работать не должна. Это потенциальный источник смертельной опасности», — отметил Ростислав Антонов.

Сейчас активисты принимают от жителей страны информацию о реализации контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции через бесплатное мобильное приложение «Гражданский патруль». Поступившие сведения общественники передают в правоохранительные органы.

Ранее агентство писало, что в ближайшие дни торговые и аптечные сети в Хабаровском крае проверят на наличие сомнительной спиртосодержащей продукции. Поручение об усилении контроля над продажей подобных медицинских препаратов, косметических средств и алкоголя дал губернатор региона Вячеслав Шпорт. В аптеках региона «Боярышник» пока не нашли.