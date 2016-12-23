Комсомольчанка фиктивно прописала в своей квартире 12 иностранцев

В Комсомольске-на-Амуре в суд направили уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина фиктивно зарегистрировала в своей квартире иностранцев и взяла с них за это шесть тысяч рублей.

Сотрудникам управления МВД России по Хабаровскому краю удалось доказать причастность комсомольчанки к преступлению. По информации пресс-службы ведомства, 54-летнюю женщину обвиняют в том, что она выступила в качестве принимающей стороны для 12 иностранных граждан, нарушив закон. Злоумышленница предоставила в органы внутренних дел информацию о том, что иностранцы пребывают на территории Российской Федерации по месту её регистрации в Комсомольске-на-Амуре. Но фактически эти люди в её квартире не проживали. За свои услуги женщина получила шесть тысяч рублей.

Стражи правопорядка возбудили по этому факту уголовное дело, которое уже передали в суд для рассмотрения по существу. За фиктивную постановку на учёт иностранных граждан обвиняемой грозит до трёх лет лишения свободы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае в Комсомольском районе. Местная жительница опубликовала в газете объявление о том, что за деньги готова предоставить временную регистрацию по месту своего жительства. На предложение злоумышленницы откликнулось много желающих граждан России, которым женщина за сумму от трёх до пяти тысяч рублей оформляла регистрацию. За своё преступление она отделалась штрафом.