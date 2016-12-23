В Совгавани жители пострадавшего от взрыва дома получат до 400 тысяч

В Советской Гавани жители дома, который пострадал от взрыва газа, получат денежные компенсации. Их размер зависит от ущерба, который получили граждане. Решение приняли участники заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как завершился подсчёт ущерба.

В доме № 13а по улице Рабочей, в котором произошёл взрыв, а также в соседнем жилом здании проверили 82 квартиры. На единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей рассчитывают 11 семей — 22 человека. Девять семей, или 18 человек, должны получить финансовую помощь за частичную (50 тысяч) или полную утрату имущества (100 тысяч). Ещё 11 семей, которые также проживали в доме, но не были прописаны, должны будут обратиться в суд, чтобы их признали пострадавшими.

На компенсации смогут рассчитывать также те, кто получил при взрыве серьёзные травмы. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, если по итогам экспертизы выяснится, что здоровью человека причинён легкий вред, он сможет получить 200 тысяч рублей. При тяжёлых травмах или средней степени тяжести пострадавшим выплатят по 400 тысяч рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Совгавани 7 декабря. Травмы различной степени получили четыре человека. У местной жительницы 1957 года рождения выявили ожог больше 50 % тела, а также повреждение дыхательных путей. Врачи не могли транспортировать женщину в дальневосточную столицу, потому что она находилась в шоковом состоянии и перелёт мог ей повредить. Врачи из Хабаровска вылетели за ней 8 декабря и к вечеру доставили в краевой центр. Лёгкие пострадавшей расправились, но её состояние было по-прежнему тяжёлым, а 13 декабря женщина скончалась.

Другие пострадавшие наблюдаются в районной больнице. Для остальных жильцов дома по улице Рабочей, которых эвакуировали после хлопка, развернули пункты временного размещения. Семьи, проживающие в пострадавшем подъезде, отказались от ПВР и находятся у родственников. Пострадали две квартиры и перекрытия крыши на площади порядка 80 квадратных метров. В доме выбило около ста окон. Утром 8 декабря в большинстве квартир возобновили подачу тепла и воды, к вечеру спасатели закончили разбирать завалы в одной из пострадавших квартир. Краевой Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва. В правительстве региона приняли решение снова проверить состояние газового оборудования в многоквартирных домах.

Сейчас на месте происшествия продолжают разбирать разрушившиеся стены и перекрытия. Решается вопрос о ремонте квартир на пятом этаже, где и произошёл взрыв. В других помещениях продолжают вставлять стёкла, большая их часть восстановлена, осталось заменить 33 стеклопакета. В ближайшие месяцы жители пятиэтажки, в которой произошёл взрыв газа, смогут пользоваться только электроплитами. На такую меру пришлось пойти из-за того, что газовые службы запрещают пользоваться голубым топливом. Жильцы будут платить за электроэнергию по сниженному тарифу. Ущерб от взрыва газа в Совгавани возрос до 30 миллионов рублей. Следователи изъяли документацию в филиале АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и несколько раз осмотрели место происшествия с помощью современного криминалистического оборудования.