В Хабаровске Дед Мороз вышел на дорогу ловить должников

Судебные приставы Краснофлотского района дальневосточной столицы провели совместный рейд с сотрудниками Госавтоинспекции, в ходе которого остановили больше 40 автомобилей хабаровчан. Водителей проверили на наличие долгов — некоторые из граждан оказались неплательщиками по административным штрафам и налогам. Автолюбители рассчитались на месте. В общей сложности должники оплатили 10 тысяч рублей.

«В тандеме с инспекторами ГИБДД и судебными приставами работал Дед Мороз, который вручал автолюбителям информационные листовки о возможности узнать о своих долгах с помощью электронного ресурса «Банк данных исполнительных производств». Судебный пристав в костюме любимого сказочного персонажа поздравил жителей города с наступающими праздниками и пожелал войти в Новый год без долгов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в середине декабря Дед Мороз уже поработал в аэропорту дальневосточной столицы. Главный герой праздника раздавал пассажирам листовки с информацией о том, как долги влияют на возможность выезда за границу. В аэропорту приставы развернули временный пост, где можно было погасить недоимку.