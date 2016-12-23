Хабаровскую аптеку оштрафовали за продажу димедрола без рецепта

В дальневосточной столице аптечный пункт ООО «Медпром ДВ» нарвался на штраф. Там хабаровчанам продавали димедрол без рецепта врача, несмотря на то, что это нарушает условия лицензии.

Прокуратура Индустриального района города отправилась с проверкой в аптеку после того, как в ведомство поступило обращение от местного жителя. Он сообщил, что персонал может допускать нарушения при продаже лекарственных средств населению. Опасения подтвердились: в аптечном пункте ООО «Медпром ДВ» продавали без рецепта лекарственный препарат «Димедрол».

Прокурор Индустриального района по результатам проверки возбудил дело об административном правонарушении. Арбитражный суд Хабаровского края признал «Медпром ДВ» виновным в грубом нарушении условий, предусмотренных лицензией. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, юридическому лицу назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом нарушении закона в одной из аптек краевой столицы. Стражи правопорядка арестовали местного жителя, которого подозревают в коммерческом подкупе. Злоумышленник договорился с директором аптеки приобрести через неё 800 литров этилового спирта и заплатил ей за это 50 тысяч рублей.