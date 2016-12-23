В Хабаровском крае за год изъяли из оборота больше 28 тонн алкоголя

Это в три раза меньше, чем в 2015-м

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД России Иван Чубенко, подводя итоги уходящего года, рассказал о преступлениях, связанных с незаконным оборотом алкоголя и спиртосодержащей продукции. Для сравнения он привёл статистику за два прошлых года. Так, по словам полицейского, за 2016-й правоохранители выявили 44 «градусных» правонарушения. В 2014 году их было столько же, а в 2015-м — 59 преступлений.

«Всего сотрудниками управления МВД России по Хабаровскому краю в 2015 году из незаконного оборота изъято больше 84 тонн, а за 9 месяцев 2016 года — свыше 28 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведённых хабаровскими полицейскими, из незаконного оборота изъяли свыше 23,5 тысячи литров безакцизной алкогольной продукции: около двух тысяч литров виски элитных брендов, а также более четырёх тысяч канистр спиртосодержащей жидкости», — говорится в сообщении пресс-службы управления краевого ведомства.

Так, в ноябре 2016 года следователи краевого управления возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Группа подозреваемых хранила для дальнейшей продажи 840 бутылок водки. Общая стоимость партии составила 160 тысяч рублей.

В том же месяце полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ по Хабаровскому краю в ходе проверки на складах в дальневосточной столице обнаружили партию алкогольной продукции без документов, подтверждающих её легальность.

В текущем году полицейские также регулярно проводили рейды по торговым точкам дальневосточной столице, чтобы выявить факты незаконного оборота спиртного. Так, как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», правоохранители пресекли продажу алкоголя в одном из ларьков города. У предпринимателя не было лицензии на такую деятельность. Тогда полицейские изъяли порядка 500 литров спиртосодержащей продукции.

Агентство также сообщало о ещё одном похожем случае. Местные стражи правопорядка нашли в хлебном ларьке больше тонны алкоголя. Официально торговая точка специализируется на продаже выпечки, безалкогольных напитков и продуктов питания. При этом павильон не являлся стационарным объектом торговли, поэтому не мог торговать спиртным и пивом.