В Николаевске построят физкультурный комплекс с ледовым полем

Малобюджетный физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в следующем году начнут строить в Николаевске-на-Амуре. Помимо хоккейной коробки там сделают спортивный зал для общей физической подготовки. Появление объекта позволит местным жителям проводить соревнования и заниматься хоккеем круглый год.

Также в 2017 году на территории края начнут строить десять пришкольных стадионов, а во втором квартале 2017 года начнётся возведение комплекса с ледовым полем в Комсомольске-на-Амуре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», центр нового поколения будет включать в себя многофункциональный зал для занятий различными видами спорта, 25-метровый бассейн, тренажёрные и фитнес-залы, а также раздевалки, тренерские комнаты, подсобные помещения и кафе. На улице оборудуют открытые площадки для занятий теннисом, волейболом, баскетболом, лёгкой атлетикой, установят тренажёры.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил региональному министерству физической культуры и спорта держать строительство объектов на особом контроле, оказать всестороннюю помощь, в том числе по оформлению земельных участков.

По информации пресс-службы краевого правительства, в следующем году продолжится строительство трёх физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и посёлке Переяславка. Общая стоимость возведения спортивных площадок в регионе составила 275 миллионов рублей, обустройство физкультурно-оздоровительных комплексов оценивается в 2,2 миллиарда рублей.