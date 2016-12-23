Хабаровчане собрали нуждающимся детям тёплую одежду и игрушки

В краевой столице подвели итоги ежегодной благотворительной акции «Растопи льдинку». Она началась в середине ноября, за полтора месяца в центр поступило 75 писем с просьбами от ребят, которые посещают подростково-молодёжные клубы. Их желания исполнили простые хабаровчане.

Благотворительная акция проходит в дальневосточной столице уже девять лет подряд. Её проводит городской Центр по организации досуга детей и молодёжи, чтобы организовать новогодний праздник детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Детям от семи до 14 лет. Они просили совершенно разные подарки: игрушки, коньки для фигурного катания, роботов, кто-то просил тёплую одежду и другие подарки. Поучаствовать в акции можно было, позвонив в наш центр. Люди узнавали, что нужно купить и приносили свои подарки», — рассказала специалист Центра по организации досуга детей и молодёжи Надежда Осипенко.

По информации пресс-службы городской администрации, накануне каждый ребёнок получил свой новогодний презент. Детям устроили праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также для них организовали зимние развлечения и горячий обед.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сейчас в городе проходят несколько благотворительных. В дальневосточной столице студенты Тихоокеанского государственного университета начали собирать фрукты и сладости для детей из интернатов. Также любой желающий может купить сладости для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, чтобы в праздники они не остались без конфет и шоколада.