Хабаровские лётчики первыми отметят День дальней авиации ВВС России

Сегодня, 23 декабря, в России празднуют День дальней авиации Военно-воздушных сил. Дату учредили ещё в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС. Днём, положившим начало развитию дальней авиации в России, можно назвать 23 декабря 1913 года, когда совершил первый полет тяжёлый четырёхмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» — легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского. Спустя ровно год, 23 декабря 1914 года, по указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолётов. Эту дату и принято считать днём создания российской дальней (стратегической) авиации.







Дальняя авиация является оперативно-стратегическим объединением Военно-воздушных сил Российской Федерации. В настоящее время на вооружении подразделения, входящего в ядерную триаду наравне с подводными лодками и ракетами, состоят бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3

Одна из основных задач подразделения — поражение военных объектов противника на расстоянии многих тысяч километров от мест базирования, а также ведение оперативной и стратегической воздушной разведки.