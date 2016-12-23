В пятницу в Хабаровске немного похолодает

Сегодня, 23 декабря, в Хабаровске чуть прохладнее, чем в течение всей недели. В утренние часы температура воздуха составит -20…-18 градусов, а во второй половине дня воздух прогреется незначительно: до -15…-13 градусов.





В течение всего дня синоптики не прогнозируют осадков. Хабаровчан ожидает преимущественно солнечная погода.

Сегодня специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют осадков, однако сообщают об изменении направления ветра. Воздушные массы движутся с северо-востока со скоростью 8-13 метров в секунду.