В пятницу в Хабаровске немного похолодает

Сегодня, 23 декабря, в Хабаровске чуть прохладнее, чем в течение всей недели. В утренние часы температура воздуха составит -20…-18 градусов, а во второй половине дня воздух прогреется незначительно: до -15…-13 градусов.
В течение всего дня синоптики не прогнозируют осадков. Хабаровчан ожидает преимущественно солнечная погода.
Сегодня специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют осадков, однако сообщают об изменении направления ветра. Воздушные массы движутся с северо-востока со скоростью 8-13 метров в секунду.
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